Abdulkadir Selvi: Bu konuyu ancak YSK aydınlatabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, YSK’nın 27.04.2018 tarihli 307 numaralı kararını hatırlatarak "Adayların istifasıyla ilgili 5. maddede, 'Seçim takvimine göre, 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 15.00’ten sonra ölüm veya istifa nedeni ile aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması mümkün olmadığından, bu kişilerin seçilmiş bulunmaları halinde istifalarının hüküm ifade edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacaklarına' deniliyor" dedi. "YSK’nın kararına göre kesin sonuçlar açıklanmadan, başbakan ve bazı bakanlar istifa edip, kabinede yer alsa, yerlerine kendilerinden sonra gelenler milletvekili olabilecek mi?" diye soran Selvi, "Bu konuyu ancak YSK aydınlatabilir" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "İstifa yok, yeni sistem netleşiyor" başlığıyla (27 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin ilk kapsamlı değerlendirme cuma günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlarla bir araya gelerek süreci konuştu. Milletvekili seçilen bakanların istifa etmesi yönünde güçlü bir eğilim yok, daha çok teknokrat eğilimli bir kabine konuşuluyor. Bakanların Meclis’te komisyon başkanlıklarına getirilmesi üzerinde duruluyor ama bu konuda karar netleştirilmiş değil. Bu arada YSK’nın 27.04.2018 tarihli 307 numaralı kararı var. Adayların istifasıyla ilgili 5. maddede, ”Seçim takvimine göre, 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 15.00’ten sonra ölüm veya istifa nedeni ile aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması mümkün olmadığından, bu kişilerin seçilmiş bulunmaları halinde istifalarının hüküm ifade edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacaklarına” deniliyor. YSK’nın kararına göre kesin sonuçlar açıklanmadan, başbakan ve bazı bakanlar istifa edip, kabinede yer alsa, yerlerine kendilerinden sonra gelenler milletvekili olabilecek mi?

Bir yorum yapmayacağım, şimdilik sadece sormakla yetineceğim. Çünkü bu konuyu ancak YSK aydınlatabilir.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nı istediği biliniyor. Ama dünden itibaren cumhurbaşkanı yardımcılığı konuşulmaya başlandı. Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım’la birlikte Hayati Yazıcı ve Bekir Bozdağ isimleri de gündemde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece hükümet kurmayacak. Aynı zamanda MHP ile ilişkilerin yönetilmesini sağlayacak. Bu dönem aynı zamanda diğer partilerle ilişkilerin de sıcak tutulmasını gerektiriyor. Bütçe ve zorunlu düzenlemeler dışında Meclis’e ağırlık vermeyen bir yönetim şekli düşünülüyor.