Abdulkadir Selvi: Bizde bir sokağa çıkma yasağı lobisi oluştu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının ardından Türkiye'de 'sokağa çıkma lobisi' oluştuğunu öne sürdü. Selvi, "Cuma günü Bilim Kurulu toplanıp ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapacağını ilan edince, sokağa çıkma yasağı geliyor denildi.O sırada sosyal medyada Bilim Kurulu’nun sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini talep ettiğine dair haberler dönmeye başladı. Çünkü bizde bir sokağa çıkma yasağı lobisi oluştu." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Hem bakanlarla hem de bilim kurulu üyeleriyle görüşüyorum. Sokağa çıkmama konusunda alınan tedbirlerin etkili olduğunu söylüyorlar. Eğer ihtiyaç olursa sokağa çıkma yasağı ilan etmekte de tereddüt edilmeyecek. Ama böyle giderse, Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden biz bu felaketi atlatacağız." görüşünü savundu.

Selvi'ye konuşan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap "Dolaşım ciddi bir şekilde sınırlanmalıdır. Buna iller karar verebilir” dedi. Azap Pandemi Kurulları'nın önemli olduğunu söyledi.

Selvi Azap'ın “Hafta sonu iyiydi. Beklediğimiz ölçüde artış olmadı. Ankara zaten iyi gidiyor. Ankara’da durum stabil gözüküyor. İstanbul’dan aldığımız bilgilere göre de dünü daha iyi geçirmişler. Cumartesi-pazar insanların bu kurallara uymasının faydası oldu. Henüz geriye dönüş başladı diyecek noktada değiliz. 4-5 haftamız var. Biraz artış olacak. Önemli olan bu artışı iyice sınırlı tutabilmek” dediğini aktardı.