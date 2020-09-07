Abdulkadir Selvi: Bir tercih yapılmış, Muharrem İnce katılım istememiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Memleket Hareketi" başlatan eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle katılımı istediğini yazdı. Selvi, "Sivas’a gelmek isteyenlere, 'Gelmeyin' demiş. O tercihe saygı duyuyorum ama yine de Sivas’ta havaalanındaki cılız görüntünün iyi olduğu kanaatinde değilim." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Sivas programından sonra Muharrem İnce’ye yakın kaynaklarla konuştum. Koronavirüs nedeniyle Muharrem İnce katılım istememiş. O nedenle Sivas’a gelmek isteyenlere, 'Gelmeyin' demiş. Muğla’dan, İzmir’den, Edirne’den, Zonguldak’tan, Van’dan, Adana’dan, Antalya’dan temsilcilerin bulunması istenmiş. Muharrem İnce de ekibini tanıtırken, 'Tam kadro gelmedik, temsili bir heyetle geldik' demişti. Sivas’a, binlerin toplandığı Sivas meydanından Türkiye’ye seslenmek yerine, ilk çıkışta doğru mesaj verilmesi tercih edilmiş. Bir tercih yapılmış. Mesaj verilmek istenmiş. O tercihe saygı duyuyorum ama yine de Sivas’ta havaalanındaki cılız görüntünün iyi olduğu kanaatinde değilim" görüşünü savundu.

Selvi, "Muharrem İnce’nin de hakkını yememek lazım. Koronavirüsün ikinci dalga pik yaptığı bir ortamda meydanlara on binleri toplamak doğru olmazdı. Tek itirazım hem meydan hem cılız görüntü olmadı. Yoksa on binlerin toplanması demek Koronavirüs mitingi yapmak demek olurdu. Muharrem İnce, kurmaylarına, 'Bir kişi hasta olmasın' diye hassasiyet gösterilmesini istemiş. Biraz ironik olacak ama 'Sivas’tan virüs yaydı' denilsin istememiş. Hem bulaş etkisi hem siyasi söylem anlamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Koronavirüs'le mücadelenin öncülüğünü yapan bir lider olmasına rağmen, Giresun Dereli’de meydana toplanan selzedelere hitap etmesi dahi tartışma konusu yapıldı. Koronavirüs siyasetin alanını sınırladı. İnce’nin, Koronavirüs konusundaki hassasiyetine katılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneydoğu'ya gidecek

Selvi, "Muharrem İnce, yüz yüze siyaseti, insanların arasında olmayı tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 'ruberu' yani, 'yüz yüze siyaset' demişti. Ama bu gençlerle, sosyal medya platformları üzerinde ilişki kurmasına engel değil. Gençlere ulaşacak bir dil oluşturmalı. Çünkü siyasi iletişim açısından gerekli. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminden birkaç ay önce ortaya çıkmak yerine, 3 yıl boyunca halkı seçime hazırlamayı düşünüyor. O nedenle halkın içinde olacak. 4 Eylül’de Sivas’ta başlattığı hareketi Güneydoğu’da sürdürecek. Önümüzdeki günlerde Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’da olacak. Güneydoğu gezisinde İnce’nin Kürt sorununa ilişkin ne düşündüğünü de öğrenmiş olacağız." ifadesini kullandı.

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