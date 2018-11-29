Abdülkadir Selvi: Binali Yıldırım işi tamam

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını yazdı. Selvi, “Binali Yıldırım işi tamam, CHP-İYİ Parti ittifakında son durum” başlıklı yazısında “İş sadece Binali Yıldırım isminin ilan edilmesine kaldı” ifadesini kullandı.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

MECLİS Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı konusundaki önerileri dikkate alındı.

Bir kısmı hemen, bir kısmının ise süreç içerisinde yerine getirilmek üzere mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın baş başa yedikleri yemekten sonra bir pürüz kalmadı. İş sadece Binali Yıldırım isminin ilan edilmesine kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Latin Amerika gezisi, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın 2-8 Aralık tarihleri arasındaki Çin, Kazakistan ve İran gezisinden sonra sıra adaylığın ilanına gelecek. 60 belediye başkan adayını açıklayan AK Parti, MHP ile varılacak ittifaka göre kalan adayları da aralık ayının başında ilan edecek. Ancak İstanbul için ayrı bir program düzenlenmesi düşünülüyor. İstanbul’da özel bir program düzenlenip Binali Yıldırım’ın adaylığı ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte ilan edilebilir.

AK Parti, aralık ayının ortasına kadar ilçe belediye başkan adayları dahil olmak üzere ilan edip hızla seçim kampanyasına dönmek istiyor. Aday tespitiyle ilgili çalışmalar yapılırken diğer yandan da Mahir Ünal’ın başkanlığını yaptığı tanıtım ve medya başkanlığı seçim kampanyasıyla ilgili hazırlıkları sürdürüyor. Seçim müziği, sloganı, afiş ve sosyal medyayla ilgili çalışmalarda önemli mesafe alındı.