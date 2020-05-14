Abdulkadir Selvi: Bin üyeyi bulanın alternatif baro açması gibi 4 alternatif üzerinde duruluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, baroların seçim sistemiyle ilgili yapılan değişiklikte CHP ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çoklu baro sistemi üzerine çalışılma talimatı verdiğini belirtti. Selvi, "Örneğin bin üyeyi bulanın alternatif baro açması gibi 4 alternatif üzerinde duruluyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi,"Barolarla ilgili düzenleme ilginç bir hal aldı. Salı günü AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatif baro ve tekli baro sistemleriyle ilgili bir sunum yapıldı. Biliyorsunuz baroların seçim sistemi ve temsil oranlarını değiştiren bir düzenleme yapılıyordu. Tek baro korunacak ancak nispi seçim sistemi getirilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta gece yarısı çoklu baro sistemi üzerinde de çalışılsın talimatını verince pazartesi günü AK Parti’nin hukukçu kurmayları toplandı. Salı günü de MYK’da her iki alternatifle ilgili bir sunum yapıldı. Erdoğan, çoklu baroya imkân tanıyan bir sistem üzerinde yoğunlaşılması talimatı verdi." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Ankara ve Diyarbakır Barosu'nun LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baroların seçim sistemine ilişkin düzenlemeyi en kısa zamanda Meclis'e getireceklerini duyurmuştu.