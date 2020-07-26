Abdulkadir Selvi: Başından sonuna kadar 'Made-In Kılıçdaroğlu' kurultayıydı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP kurultayından izlenimlerini kaleme aldı. Selvi, "İzleyicilerin olmaması, liste savaşlarının yaşanmaması ve yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Kılıçdaroğlu, siyasi hayatının en rahat kurultayını yaptı. Kurultay enerjisini parti içi mücadeleye harcamayınca Kılıçdaroğlu’nun mesajları önem kazandı. Başından sonuna kadar 'Made-In Kılıçdaroğlu' kurultayıydı" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "CHP lideri hedefi olan bir konuşma yaptı. '2023’ü demokrasi ile taçlandırmak için bu kurultay önemli' dedi. Partililere, 'Hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı yok' diye seslendi. Konuşmasında, ilk umut ve çare ön plana çıktı. Zaten, 13 maddeden oluşan,'İkinci yüz yıla çağrı beyannamesi'ni de bir çözüm önerisi olarak sundu. CHP kurultaylarında en çok eleştirilen noktalardan birini de Kürt sorununa değinmemek oluştururdu. Kılıçdaroğlu, adını vererek,”Kürt sorunu”na değindi. “Kürt sorunu TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir” dedi. Bu mesaj, 2023 seçimlerinde HDP ile gerekirse açık ittifaka CHP tabanını hazırlamak olarak yorumlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "CHP kurultaylarında en çok eleştirilen noktalardan birini de Kürt sorununa değinmemek oluştururdu. Kılıçdaroğlu, adını vererek,'Kürt sorunu'na değindi. 'Kürt sorunu TBMM’nin öncülüğünde çözülecektir' dedi. Bu mesaj, 2023 seçimlerinde HDP ile gerekirse açık ittifaka CHP tabanını hazırlamak olarak yorumlandı." ifadesini kullandı.

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