Abdulkadir Selvi: Bakanlar Kurulu’nun değişeceği yönündeki beklentiler artmış

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara dışında olmasının Bakanlar Kurulu'nun değişeceği yönünde beklentileri arttırdığını belirtti.

Selvi, "Ben de şaşırdım. Ancak ne zaman ki Meclis’te iktidar kulisini dolaştım, kulağıma kabine söylentileri çalındı... Bir gün önce MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yumruk atmasıyla başlayan kavga nedeniyle gergin bir Meclis’le karşılaşacağımı sanıyordum. Yanılmışım. Tam aksine, sanki bir gece önceki kavgada milletvekilleri tüm enerjilerini boşaltmış gibilerdi. Öyle olunca biraz kulislerde, biraz da Meclis bahçesinde oturup milletvekilleriyle sohbet ettim. AK Parti cephesinde çifte heyecan yaşanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Meclis Başkanlığı seçimi ve kabine değişikliği söylentileri... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün Ankara dışında olması, Bakanlar Kurulu’nun değişeceği yönündeki beklentileri artırmış. Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı ve kabine değişikliğini eşzamanlı olarak yapacağını tahmin ediyorlar. Kabine değişikliğine gelince, Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının arttırılacağı ve değişimin sınırlı tutulacağı dışında bir bilgi yok. İsim isim hangi bakanların değişeceğini Erdoğan dışında kimse bilmiyor." görüşünü savundu.

Selvi, "Ha bu arada, Erdoğan Ankara’ya döner, Meclis Başkanlığı seçimi yapılır ama kabineye dokunmazsa hayal kırıklığına uğrayan az olmaz. Ama sürpriz olmamalı." ifadesini kullandı.

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