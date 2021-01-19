Abdulkadir Selvi: Bahçeli’nin gazetecilere ve siyasetçilere gelen tehdit dilini nereye koyacağız?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir." açıklamasını eleştirdi.

Selvi yazısında, "Bahçeli, 'MHP’nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkânsızdır' dedi. Bahçeli’nin sözleri kadar zamanlaması da önemliydi. Yerindeydi. Ama devamındaki gazetecilere ve siyasetçilere gelen tehdit dilini nereye koyacağız?" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "MHP Lideri’nin açıklamalarında üzerinde durulması gereken önemli bir nokta daha var. O da Bahçeli’nin 'MHP, sokağı bilir, hasmı bilir, haini bilir, tuzak ve tertipleri bilir ve tanır. Ancak Milliyetçi-Ülkücü Hareketi tarafı olmadığı saldırılarla ilişkilendirmeye ve yargılamaya cüret etmek terörizmin lügatinden beslenenlerin harcıdır. Aynı zamanda bühtandır, komplodur. Sırtımızdan kurban kestirmeyiz' sözleri. Bahçeli’nin, faturanın MHP’ye kesilmesine itiraz etmesi anlaşılabilir bir tavır. Ancak bu algının oluşmasında bazı MHP yöneticilerinin sorumluluğu yok mu? Bahçeli’nin mesajının bir adresinin de MHP olması gerekiyor muydu?" görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Bahçeli, Karar yazarlarının adını verdi: Ülkücüleri saldırılarla ilişkilendirmek komplodur; kiralık köşe yazarları MHP'yi hafife almasınlar