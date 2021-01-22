Abdulkadir Selvi: AYM'nin Berberoğlu kararının ardından gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çevrildi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yeniden ihlal kararı vermesine ilişkin olarak, "AYM'nin Berberoğlu kararının ardından gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çevrildi" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Anayasa Mahkemesi, oybirliği ile Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlal kararı verdi. Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2020 tarihinde de ihlal kararı vermiş ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulamamıştı. Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’la konuştum. Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararından sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden öncelikli olarak dosyanın durdurulma kararı vermesini beklediklerini söyledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yine kararında ısrar edebilir. Az bir ihtimal ama o takdirde tekrar başa dönmüş olunacak. Ya da bu kez İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı doğrultusunda yeniden yargılama sürecini başlatacak. Bu aşamada yeniden yargılama ve milletvekilliğinin iadesi için 'dosyanın durdurulması' kararı istenecek." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Hukuku ayrıntılara girmeden anlatacak olursak: 4 Haziran 2020 tarihinde Enis Berberoğlu ile ilgili karar Meclis’te okunarak milletvekilliği düşürüldü.Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararından sonra “usulde paralellik ilkesi gereğince” Meclis’te, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin iadesine ilişkin kararın okunması istenecek. Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanması için, yeniden milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için karma komisyon kurulabilir.

Berberoğlu’nun dokunulmazlığı kaldırıldığı takdirde yeniden yargılama başlar. Ya da Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması dönem sonuna bırakılır. Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çevrildi."

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