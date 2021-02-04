Abdulkadir Selvi: Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını Meclis Başkanlığı’na göndermesi rahatsızlığa yol açtı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararına ilişkin olarak, "Gerekçeli kararda Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’ndan ziyade kendi hukukunu korumayı amaçlamış" yorumunu yaptı. Selvi, "Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını Meclis Başkanlığı’na göndermesi rahatsızlığa yol açtı" görüşünü savundu.

Selvi, "Meclis Başkanı Şentop, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu şekilde bir tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi’nin çok açık bir yetki aşımıdır' diye tepki gösterdi. Şentop, bugün ya da yarın Anayasa Mahkemesi’ne bir yazı da göndererek 'tavzihte bulunulmasını' isteyecek. Bu arada Anayasa Mahkemesi kaynakları da bir yetki aşımı düşüncelerinin olmadığını, sadece Enis Berberoğlu eski milletvekili olduğu için 'ilgi ve bilgi' açısından Meclis’e gönderildiğini ifade ettiler." bilgisini paylaştı.

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