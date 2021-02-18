Abdulkadir Selvi: Akşener, Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirdi, sözleri demir gülleler gibiydi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında 13 vatandaşın şehit olduğu Gara operasyonuyla ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdiğinin altını çizerken, "Sözleri demir gülleler gibiydi" yorumunu yaptı.

Selvi yazısında, "Meral Akşener, Kılıçdaroğlu’na göre daha sert bir konuşma yaptı. Erdoğan’ı ağır bir dille eleştirdi. Sözleri demir gülleler gibiydi. Ama Akşener, Türkiye’nin beka sorunu olan PKK ile mücadelede, milletinin ve devletinin yanında oldu. Ondan sonrası ise bir muhalefet liderinin eleştirileriydi.Kılıçdaroğlu PKK’ya PKK diyemiyor ama Akşener üstüne basa basa 'Lanet terör örgütü PKK' dedi." ifadesini kullandı.

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