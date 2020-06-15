Abdulkadir Selvi: AKP içinde ittifakla seçime girenler için barajın yüzde 10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Milletvekili transferi ve seçim barajını da içine alacak yasal değişiklikler açısından bugün önemli bir gün. AKP içinde ittifakla seçime girenler için barajın yüzde 10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak MYK toplantısında genel başkan yardımcısı Hayati Yazıcı bir sunum yapacak. AK Parti’de hukukçu milletvekillerinin görüşleri alındı. Belirli bir eğilim oluştu ancak henüz maddeler üzerinde çalışmaya geçilmedi. Hayati Yazıcı, hukukçu milletvekillerinin önerilerini aktaracak. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir istikamet tayin edecek. Çalışmalar ona göre ilerleyecek." bilgisini paylaştı.

Selvi, "MHP’de ise Koronavirüs sürecinde Bahçeli’nin başkanlığında ilk kez yüz yüze başkanlık divanı yapılacak. Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent Bülbül, yapılan çalışma hakkında bilgi verecekler. MHP’nin teklifleri daha netleşmiş durumda." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti: