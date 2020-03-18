Abdulkadir Selvi: AK Partililer Erdoğan'ın selamına isim koymuş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) pek çok ülkede yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini uzatmadan selamlaşmasına AKP'lilerin 'gönül selamı' ismini koyduğunu yazdı.

Selvi, "Önce muhalefet kulisine geçtim. Az sayıda milletvekili vardı. Muhalefet milletvekilleri Genel Kurul salonunda kalmayı tercih etmişlerdi. İktidar kulisi ise daha hareketliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı, eli göğsün üzerine götürerek uzaktan selamlaşma işi tutmuş. 'Gönül selamı' adını koymuşlar. İktidar muhalefet fark etmiyor, milletvekilleri uzaktan, gönül selamı ile selamlaşıyorlar. Tabii seçmenlerle bir araya gelince bu her zaman geçerli olmuyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'Bugünlerde tokalaşmaya, selamlaşmaya dikkat edeceğiz' deyince seçmenlerden biri, 'Milletvekilim, gel seni öpeceğim' diye ileriye atılmış. Devlet tedbiri alıyor da vatandaşlarımızın bir kısmı 'Bana bir şey olmaz' havasında." görüşünü savundu.

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