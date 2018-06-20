Abdulkadir Selvi: AK Parti yeni kuşak liberal-muhafazakâr kitleyi yok saydı, sonuçlar üzerinde etkili olacaklar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin yeni kuşak liberal-muhafazakâr kitleyi yok saydığını 24 Haziran'daki baskın seçimlerde bu kitlenin etkili olacağını söyledi.

Selvi'nin "Sürprizlerin seçimi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İLK kez önceden sonucu kestirilemeyen bir seçime gidiyoruz. Seçim tarihi yaklaştıkça oranlar birbirine yaklaşıyor, belirsizlik artıyor. Adım adım her türlü sürprize açık bir seçime doğru yaklaşıyoruz.

Seçimlerde son haftaya girildiğinde blok halinde kaymalar meydana gelirdi. Bu kez sonucu blok halindeki oy kaymaları değil, artık çok küçük oranlara gerileyen kararsızlar belirleyecek. 3-4 puanlık bir kararsız oyu kaldığı söyleniyor. Türkiye’de seçimlere katılım oranı yüzde 85’ler seviyesinde. Oyların dağılımı geçerli oylar üzerinden yapılacağı için seçimlere gitmeyeceklerle kararsızları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir de 7 Haziran seçimlerinde kendini gösteren, 16 Nisan sonuçları üzerinde etkisi görülen iki kesim dikkati çekiyor.

1- Öfkeli kesim. Bunlar sadece iktidara değil aynı zamanda muhalefete de tepkili olan asabı bozuk oylar. İkna edilmeyi bekliyorlar.

2- Yeni kuşak liberal-muhafazakâr kitle. AK Parti döneminde oy kullanma çağına gelmiş olan, özgürlükleri önemseyen, adalet ve eşitlik algısı yüksek, batı dünyasıyla entegrasyona önem veren, eğitimli, gelir düzeyi iyi olan, bireysel, şehirli, muhafazakâr seçmen kitlesi. 7 Haziran ve 16 Nisan’da sonuçlar üzerinde etkili olmuşlardı. Ancak AK Parti bunları yok saymayı tercih edip kazanmak için bir çaba göstermedi. 24 Haziran seçimlerinde de bu kitleyi kazanmaya yönelik bir gayret içine girmedi.