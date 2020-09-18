Abdulkadir Selvi: AK Parti yaptığı reformlarla Türkiye’nin yasaklar ülkesi olmaktan çıkmasına hizmet verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti hem demokrasinin üzerindeki vesayetleri kaldırdı, hem de yaptığı reformlarla Türkiye’nin yasaklar ülkesi olmaktan çıkmasına hizmet verdi" görüşünü savundu.

Selvi, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yeni döneme ilişkin yeni bir hikâye yazma arayışı söz konusu. Siyaset bilimcilerinden, sosyologlardan, iktisatçılardan, vizyon sahibi kişilerden oluşacak bir komisyon kurulması üzerinde duruluyor. 2053 vizyonuna yönelik olarak hem öneriler alınmaya, hem de isimler üzerinde egzersizler yapılmaya çalışılıyor. Daha önceki vizyon belgelerinde yasaklara karşı özgürlükleri önceleyen bir hedef söz konusuydu. Bunların önemli bir kısmı da hayata geçirildi. Ama bu kez hak ve özgürlükler kadar kalkınma boyutu da önem arz ediyor. Klasik özgürlük ve güvenlik dengesi yerine özgürlük ve kalkınma eksenli bir arayış dikkatimi çekiyor. Buna daha çok özgürlük, daha çok zenginlik diyebiliriz." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bu tür arayışlardan heyecan duyan birisi olduğum için henüz düşünce aşamasındaki bu çabaları paylaşmak istedim. Ete kemiğe bürünmüş bir şey yok. Ortada belirlenmiş isimler ya da vizyon adına netleştirilmiş başlıklar yok. Ama bir arayış söz konusu." ifadesini kullandı.

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