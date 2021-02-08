Abdulkadir Selvi: AK Parti ile Twitter arasındaki ilişki bana şaşırtıcı geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın sosyal medya araştırmasının verilerini bugünkü köşesinde değerlendirdi. Selvi, “AK Parti ile Twitter arasındaki ilişki bana şaşırtıcı geldi” düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, “Takip edilme oranının üzerinde ses getiren Twitter, iktidarın tercih ettiği bir platform olarak görünmüyor. Çünkü yüzde 14’le İYİ Partililer birinci sırada yer alırken, onları yüzde 13.6’yla HDP’liler takip ediyor. CHP’liler yüzde 12.4’le üçüncü sırada yer alırken, MHP’liler yüzde 6.5’le dördüncü sırayı paylaşıyor. AK Partililer ise yüzde 5.7’yle son sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 milyon 460 bin, Cumhurbaşkanlığı’nın 8 milyon 310 bin, bakanların milyon takipçisi olduğu dikkate alınırsa AK Parti ile Twitter arasındaki ilişki bana şaşırtıcı geldi.” ifadesini kullandı.