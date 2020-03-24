Abdulkadir Selvi: Afta tarih genişletilebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni infaz paketindeki afta tarihin genişletilebileceğini öne sürdü.

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Selvi, "Cezaevlerinde gündem zaten koronavirüs değil, af. AK Parti ve MHP’li hukukçular dün son kez bir araya geldi. AK Parti’nin infaz sisteminde indirimi esas alan teklifi muhalefete sunuldu." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Cezaevlerinde 300 bin mahkûm ve tutuklu bulunuyor. İstisnai suçlar olarak kabul edilen terör, cinsel suçlar ve mükerrer suçlar kapsam dışında tutuluyor. Ama örgütlü suçlar ve uyuşturucu kapsama dahil edildi. Dörtte üç infazı gerektiren suçlarda bu oran üçte ikiye düşürülüyor. Üçte iki infazı gerektiren suçlarda ise yarı yarıya inecek. Bir hesaba göre 80 bin, bir başka hesaba göre ise 100-130 bin kişi cezaevinden çıkacak. MHP’nin teklifine göre 1 Mart 2020 tarihi esas alınıyor. Makul bir tarih ama bu tarih genişletilebilir." ifadesini kullandı.

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