Abdulkadir Selvi: Abdullah Gül, Fethullah Gülen'in Enver Altaylı'yı kendisine danışman yapma girişimi olup olmadığını açıklamalı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şu anda FETÖ'den tutuklu bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen'e yazdığı bir mektubu köşesine taşıdı.

Altaylı'nın mektupta yer alan, "Bu vesile ile zat-ı âlinize benim Cumhurbaşkanı nezdinde görev almam konusunda gösterdiğiniz gayret sebebiyle teşekkür etmek isterim" sözlerine dikkati çeken Selvi, "Enver Altaylı’nın Gülen tarafından “Cumhurbaşkanı nezdinde” görev alması için girişimde bulunulup bulunulmadığı konusunu ise bilmiyorum. Onu ancak o tarihte Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül aydınlatabilir" dedi.

Selvi, "Dönemin Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül, Fetullah Gülen’in doğrudan ya da imamları aracılığıyla Enver Altaylı’nın Cumhurbaşkanlığı’nda görev alması konusunda bir girişimi olup olmadığını açıklamalı" diye yazdı.

Öte yandan Selvi, Altaylı'nın söz konusu mektubunda Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u da Gülen'e şikayet ettiğini kaydetti.

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