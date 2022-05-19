Abdulkadir Selvi: 2023 meselesi iki kilo domates meselesi değil, Biden meselesi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan olmadan önce "Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım" sözlerine atıfta bulunduğunu iddia ederek, "2023'ün iki kilo domates değil, Biden meselesi olacağını" savundu.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Erdoğan, 2023 seçimlerine dönük projenin Washington ayağını ortaya koyduktan sonra, '2023’te bunların yüzlerindeki maskeleri düşürerek defterlerini dürecek ve hepsini de siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğiz. Teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza her fırsatta sürekli sahada olmalarını, milletimizin gönlünü kazanmak için daha çok çalışmalarını tavsiye etmemin sebebi budur' diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmalarının satır aralarının iyi okunması gerektiğini söylediğim bölümlerden biri buydu. Erdoğan’ın 2023 seçimlerinin bu yüzüne ilişkin uyarılarına daha çok ihtiyaç var. Eskiler, 'tahşidat yapmak' diyordu. 2023 meselesi iki kilo domates meselesi değil, Biden meselesi."

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