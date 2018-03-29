Abdulkadir Selvi: 2019 seçimlerinin hangi partilerin kapısına kilit vuracağı belli değil, 9 şiddetinde depreme yol açacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin ittifak politikalarını değerlendirdiği yazısında 2019'daki seçimleri de değerlendirdi. Selvi, "2019 seçimlerinin hangi liderleri götürüp hangi partilerin kapısına kilit vuracağı belli değil" diyerek, "2019’da seçimlerin siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacağı kesin" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "İttifak cephesinden yeni haberler" başlığıyla (29 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İttifakı modelleme konusunda zorluklar yaşanıyor. CHP ile HDP ittifakı söz konusu olduğunda İYİ Parti ittifakta yer almıyor. Engin Altay’ın dediği gibi, ”Ateşle barut yan yana gelirse ittifak olmaz” CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı için zemin henüz hazır değil.

İttifak denilince şimdiye kadar, ’cumhur ittifakı’ndan söz ettik. Çünkü AK Parti-MHP ittifakı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın hedefini yüzde 60 olarak belirledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 60-65 oy oranı ile kazandığı takdirde bunun dünyaya karşı önemli bir mesaj olacağına inanıyor. O nedenle cumhur ittifakına güçlü bir şekilde destek verilmesini istiyor. Sık sık, ”Büyük fotoğrafa odaklanın” diye uyarıyor.

Muhalefette ittifakın önünde ise önemli zorluklar var. Kılıçdaroğlu, ittifakın gerekli olduğuna inanıyor ve bu konuda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Çünkü 2019 seçim sonuçlarına göre siyaset yeniden dizayn edilecek. 2019 seçimlerinin hangi liderleri götürüp hangi partilerin kapısına kilit vuracağı belli değil. Ama 2019’da seçimlerin siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacağı kesin.