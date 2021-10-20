Abdülkadir Ömür: Fenerbahçe maçında taraftarımız olmasa VAR'a gidilmeyecekti

Trabzonspor'un yıldız ismi Abdülkadir Ömür, Göztepe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçına da değinen milli futbolcu, ''Penaltı pozisyonunda taraftarımız olmasa belki de VAR'a gidilmeyecekti'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi Abdülkadir Ömür basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamalarından satır başları;

"Abdullah Hoca ile birlikte daha iyi oynamaya başladık. Sezon başında çok iyi futbolcular transfer edildi. İnanılmaz bir ortamımız var. Herkes elinden geleni yapıyor. Lig uzun bir maraton ama şu an lideriz, bunun keyfini sürüyoruz.

"Performansımı yukarı çekmek istiyorum"

Eleştiriler sürekli oluyor, buna açık olmak zorundayız. Sorunu başka yerde değil, kendimizde aramalıyız. Daha iyi nasıl olabileceğimi düşünüyorum. Performansımı yukarı çekmek istiyorum. Yavaş yavaş kendimi buluyorum. Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor.

Altyapıda daha çok 10 ve 8 numara pozisyonunda oynuyordum. A takımda sol ve sağ açıkta görev alıyorum. Dediğim gibi hocamızın takdiri. Orta sahada da oynayabilirim. Yemek ve antrenman programıma dikkat ediyorum.

"İngiltere'den büyük teklif almıştık"

3 sene önce İngiltere'den büyük teklif almıştık. Sonra kimsenin yaşamak istemediği iki ağır sakatlık yaşadım. Hayalim şampiyon olup Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İspanya ve İngiltere'de oynamak ve kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum.

"Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz"

Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz. Bakasetas, çok değerli bir oyuncu. Türkçe şakalar yapıyor, Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çok kolay adapte oldu. Tecrübelerini bize aktarıyor. Hamsik de bazen bizimle yemeğe geliyor. Şampiyonluk yolundaki tecrübelerini aktarıyor.

"Fenerbahçe'den daha iyi oynadık"

Fenerbahçe maçında hakkımız olan 3 puanı aldık. Biz daha iyi oynadık. Bazı şeylerin arkasına sığınmaya gerek yok.

Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz."

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