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Spor

Abdülkadir Ömür, aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL,(DHA) Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım'ın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı

29 Mayıs 2018 20:11

İSTANBUL,(DHA)

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, sol uyluk arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takım\'ın Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
18 yaşındaki oyuncu, A Milli Takım\'ın İstanbul\'daki toplanışından itibaren takımdan ayrı olarak kendisi için özel olarak hazırlanan tedavi ve antrenman programı dahilinde çalışıyordu. Ancak sakatlığının özel maçların oynanacağı dönemde iyileşmeyeceği anlaşıldığından, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararı ile futbolcunun kamp kadrosundan çıkarılması uygun bulundu.

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