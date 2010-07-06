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Spor

Abdulkader Keita Al Saad'a transfer oldu

Galatasaray, Abdul Kader Keita’yı 8 milyon 150 bin euro bedelle Katar kulübü Al Sadd'a satma konusunda anlaşma sağladı.

06 Temmuz 2010 03:00

T24 - Galatasaray, Abdul Kader Keita’yı 8 milyon 150 bin euro bedelle Katar kulübü Al Sadd'a satma konusunda anlaşma sağladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Lyon'dan transfer ettiği Fildişili forvet Keita'yı Katar'ın Al Saad takımına sattı.

Sarı-Kırmızılı kulübün sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı oyuncumuz Abdul Kader Keita'nın 8.150.000 euro bedelle Katar Al Sadd S.C.'ye  transfer olması konusunda anlaşmaya varılmıştır"denildi.

Açıklamada, Keita'nın 200 bin euro tutarındaki alacağından da vazgeçeceği belirtildi.

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