T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdülhamid Osmanoğlu: Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesi kıymetlidir

Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu, Şah Fırat Operasyonu'na ilişkin konuştu

22 Şubat 2015 22:20

Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Şah Fırat Operasyonu'na ilişkin, "Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesi, Türk milleti, Ümmet-i Muhammed için çok önemli ve kıymetlidir. Yapılan operasyonun bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak, koruma iç güdüsüyle, muhafaza altına alma mücadelesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Osmanoğlu, Süleyman Şah'ın türbesinin nakli için TSK'nın düzenlediği operasyonu olumlu bulduğunu ve desteklediğini söyledi.

Son dönemde Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin, terör örgütü DAİŞ tarafından tehdit altında tutulduğunu, bu durumun kendilerini üzdüğünü, hatta hiddetlendirdiğini ifade eden Osmanoğlu, "Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesi, Türk milleti ve Ümmet-i Muhammed için çok önemli ve kıymetlidir. Yapılan operasyonun bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak, koruma iç güdüsüyle, muhafaza altına alma mücadelesi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Operasyonu "siyasi" değerlendirmenin yanlış olacağını vurgulayan Osmanoğlu, "Bugünlerde tek millet, tek yürek olmamız lazım. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekir" ifadesini kullandı.

Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesinin nakledilmesi ve manevi eşyasının korunması için gerçekleştirilen başarılı operasyonda emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile meseleye sahip çıkan halkımızdan Allah razı olsun."

Suriye'deki Vahdettin Han'ın türbesinin de Türkiye'ye getirilmesini istediklerini kaydeden Osmanoğlu, Şah Fırat Operasyonu sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Başçavuş Halit Avcı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.

 

ETİKETLER

abdülhamid osmanoğlusüleyman şah fıratoperasyon

İlgili Haberler

Suriye: Şah Fırat operasyonundaki saldırgan tavrın sonuçlarından Türkiye sorumludur

Suriye, Şah Fırat operasyonunu 'Açık bir saldırganlık' olarak niteledi

Şah Fırat operasyonunda şehit olan askerin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Şehit askerin Ankara'da yaşayan eşi Şohret Avcı hamile ve 15 gün sonra bir erkek bebeği olacak

Diriliş dizisi, Şah Fırat operasyonunu öngörmüş

'Merak etme Kurdoğlu, neslimizden birileri gelir mezarımızı burada komaz'

Bahçeli'den Şah Fırat operasyonu tepkisi: Al at, ah mat operasyonu

MHP lideri Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yayımlayarak Şah Fırat operasyonuna tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24