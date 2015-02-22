Abdülhamid Osmanoğlu: Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesi kıymetlidir

Sultan İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Şah Fırat Operasyonu'na ilişkin, "Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesi, Türk milleti, Ümmet-i Muhammed için çok önemli ve kıymetlidir. Yapılan operasyonun bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak, koruma iç güdüsüyle, muhafaza altına alma mücadelesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Osmanoğlu, Süleyman Şah'ın türbesinin nakli için TSK'nın düzenlediği operasyonu olumlu bulduğunu ve desteklediğini söyledi.

Son dönemde Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin, terör örgütü DAİŞ tarafından tehdit altında tutulduğunu, bu durumun kendilerini üzdüğünü, hatta hiddetlendirdiğini ifade eden Osmanoğlu, "Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesi, Türk milleti ve Ümmet-i Muhammed için çok önemli ve kıymetlidir. Yapılan operasyonun bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak, koruma iç güdüsüyle, muhafaza altına alma mücadelesi olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Operasyonu "siyasi" değerlendirmenin yanlış olacağını vurgulayan Osmanoğlu, "Bugünlerde tek millet, tek yürek olmamız lazım. Her zamankinden daha çok birlik olmamız gerekir" ifadesini kullandı.

Osmanoğlu, şöyle konuştu:

"Dedemiz Süleyman Şah'ın türbesinin nakledilmesi ve manevi eşyasının korunması için gerçekleştirilen başarılı operasyonda emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile meseleye sahip çıkan halkımızdan Allah razı olsun."

Suriye'deki Vahdettin Han'ın türbesinin de Türkiye'ye getirilmesini istediklerini kaydeden Osmanoğlu, Şah Fırat Operasyonu sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Başçavuş Halit Avcı'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diledi.