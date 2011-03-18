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Dünya

ABDÜLCELİL: CESARETİMİZ KIRILMAYACAK KAHİRE (A.A)

18 Mart 2011 01:25

-ABDÜLCELİL: CESARETİMİZ KIRILMAYACAK KAHİRE (A.A) - 17.03.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Milli Konsey'in Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin tehditlerinin cesaretlerini kırmayacağını ve inançlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. El Cezire televizyonunun haberine göre Abdülcelil, Kaddafi'nin yalanlarının ve iddialarının gözlerini korkutmayacağını, pes etmeyeceklerini belirterek, Ecdebiye'den başlayarak doğu kentlerinin kontrolünün muhaliflerde olduğunu bildirdi.  BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya askeri müdahalenin yolunu açabilecek, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle ilgili kararı oylamaya hazırlanırken, Abdülcelil, ''soykırım''ı durduracak her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.

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