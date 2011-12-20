-Abdülcelil, askerlerle görüştü ZİLİTAN (A.A) - 20.12.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Ulusal Geçiş Hükümetinin bir hafta içerisinde ekonomik, askeri ve eğitim alanında hayata geçirilecek bazı kararları açıklayacağını, bundan tüm Libya halkının memnun olacağına inandıklarını söyledi. Abdülcelil, Muammer Kaddafi iktidarına karşı başlatılan isyanda önemli rol oynayan Zilitan kentinde askerler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde bazı UGK yetkilileriyle başkent Trablus'un 170 kilometre doğusundaki Zilitan kentine giden Abdülcelil yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte ilk olarak belediye meclisini ziyaret etti. Burada yetkililerin yanı sıra kentin ileri gelenleriyle de görüşen Abdülcelil, toplantıda aktarılan sorunları dinledikten sonra halka hitaben bir konuşma yaptı. Daha sonra Kaddafi yönetimine karşı savaşan askerlerle bir araya gelen Abdülcelil, iletilen problemlerin çözümü için çaba harcadıklarını ifade etti. Mustafa Abdülcelil, burada yaptığı konuşmada Ulusal Geçiş Hükümetinin bir hafta içerisinde ekonomik, askeri ve eğitim alanında hayata geçirilecek bazı kararları açıklayacağını, bundan tüm Libya halkının memnun olacağına inandıklarını söyledi. Bu arada yaşanan çatışmalarda yaralanan kimi askerler de tedavileri için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere gönderilmeleri konusunda ki taleplerini iletti. Abdülcelil ise askerlerin tedavisinin en iyi şartlarda gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.