-Abdülali'den Beni Velid açıklaması TRABLUS (A.A) - 23.01.2012 - Libya İçişleri Bakanı Gevzi Abdülali, Beni Velid kentindeki saldırıyı devrik Libya lideri Muammer Kaddafi yanlılarının düzenlemediğini söyledi. Abdülali, Libya televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıda 5 kişinin öldüğünü doğruladı, ancak "bunun kent sakinleri arasındaki iç meseleden kaynaklandığını" belirtti. Kentteki şiddet eylemlerinin savaştan etkilenenlere yönelik tazminat sorununa bağlı olduğunu, bu konuda kentteki taraflar arasında anlaşmazlık çıktığını anlatan Abdülali, eski muhaliflerden resmi açıklamanın yayımlanmasını beklemelerini istedi. Yerel yetkililer Kaddafi yanlılarının Beni Velid kentinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini, ağır silahlı Kaddafi yanlılarının eski muhalif askerlere saldırdığını belirterek, aralarında bir komutanın da bulunduğu 5 muhalifin öldüğünü, 30 kadar kişinin yaralandığını söylemişti.