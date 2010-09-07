-ABD: UAEK'NİN SON RAPORU CAN SIKICI WASHINGTON (A.A) - 06.09.2010 - Beyaz Saray, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili son raporunu, ''can sıkıcı'' bulduklarını açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Tommy Vietor, yaptığı açıklamada, UAEK'nin son raporunun, Tahran yönetiminin hala nükleer silah gücünü geliştirmeye çalıştığını gösterdiğini belirterek, ''UAEK'nin İran ile ilgili son raporu, yine İran'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini ve nükleer programı genişletme çabasını gösteriyor'' dedi. UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun raporunda, İran'ın nükleer tesislerinde BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret ediliyor.