ABD'nin yeni kahramanı Mehmet Öz

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, ünlü Rockefeller binası yakınlarında bir taksi İngiliz turiste çarptı.

Kadın turist ve taksi şoförünün yaralandığı kazada ilk müdahale ünlü bir isimden geldi. Olay yerinde yaralıları tedavi eden Türk asıllı kalp cerrahı Mehmet Öz oldu.

Mehmet öz, ilk iş olarak bacağı kopan kadın turistin kanamasını durdurdu. Doktor Öz, bunun için yoldan geçen bir Amerikalı'nın kemerini kullandı.

Yaralılar daha sonra ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Öz olayla ilgili, “Şoför direksiyon hakimiyetini nasıl kaybetti bilmiyorum. Ancak kadın yolcu oldukça hırpalanmıştı. Bacağının eski haline dönmesi oldukça zaman alacak” dedi.

Olayın basında yer almasıyla doktor Öz Amerika'da adeta günün kahramanı ilan edildi.

Yakınlarda ofisi olan ve kaza eseri yoldan geçen Öz, asıl kahramanın kendisi değil olay yerinde bir Amerikalıdan ödünç aldığı kemer olduğunu söyledi.