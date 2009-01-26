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ABD'nin yeni güzeli Katie

Las Vegas'ta yapılan ‘Miss America’ güzellik yarışmasının birincisi 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Stam oldu

26 Ocak 2009 02:00

ABD’nin Las Vegas kentinde önceki gün gerçekleşen ‘Miss America’ güzellik yarışmasının birincisi 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Katie Stam oldu

Tacını geçen senenin güzeli Kirsten Haglund’dan alırken, ağır bir grip geçirdiğini ve çok bitkin olduğunu söyleyen Stam, “Dün gece hiç uyumadım, kendimi bugün çok kötü ve çirkin hissediyordum. Birinci olduğuma inanamadım” diye konuştu.

Indiana’da yaşayan Stam, ilaç alıp çıktığı yarışmadan, birincilik tacının yanı sıra 50 bin dolar (Yaklaşık 83 bin TL) kazanarak ayrıldı.

15 yaşından beri çeşitli güzellik yarışmalarına katıldığını söyleyen Katie Stam, haber spikeri olmak istediğini açıkladı. Yarışma yüzünden bir süredir okula gidemediğini söyleyen genç kız, bu yüzden bir an önce okula dönmeyi istediğini, eğitimine çok önem verdiğini de ekledi. Stam, Indiana’nın çıkardığı ilk Amerikan güzeli oldu. Daha önce ‘Hoosier’ takma adlı bu eyaletten hiç ABD güzeli çıkmamıştı.

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