ABD'nin yeni füze kalkanı projesine Çek desteği





Çek Cumhuriyeti Başbakanı Jan Fischer, ABD'nin yeni füze kalkanı planını desteklediğini belirtti.



Fischer, ülkesini ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin, kısa ve orta menzilli füze kalkanı ağırlıklı yeni plana "katılmaya hazır olduğunu" söyledi.



Biden de müzakereler için gelecek ay bir uzman ekibini Çek Cumhuriyeti'ne yollayacaklarını ifade etti.



Amerikan yönetimi, uzun menzilli füzelere karşı Doğu Avrupa'da füze savar konuşlandırılmasını içeren projesini geçen ay rafa kaldırmıştı.

