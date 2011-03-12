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Dünya

ABD'NİN YAPTIRIMLARI KADDAFİ AİLESİNİ KAPSAYACAK WASHINGTON (A.A)

12 Mart 2011 01:21

-ABD'NİN YAPTIRIMLARI KADDAFİ AİLESİNİ KAPSAYACAK WASHINGTON (A.A) - 11.03.2011 - ABD Maliye Bakanlığı, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin mal varlığını dondurmaya yönelik yaptırımları eşini, 4 çocuğunu ve hükümetindeki 4 üst düzey yetkiliyi kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.  Kaddafi'nin eşi Safiye Farkaş ve 4 çocuğunu da kara listesine ekleyen bakanlığın getirdiği yaptırımlar, ABD'li şahısların bu kişilerle ticari faaliyet yürütmesini yasaklıyor ve ABD sınırları içindeki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor.

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