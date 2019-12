ABD’nin umudu metroseksüeller

Ekonomik krizin yaşandığı ABD’de umutlar perakende satışları artırması beklenen metroseksüel erkeklere bağlandı.



Wall Street Journal Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde, Amerikalı erkeklerin Baracak Obama’nın göreve gelir gelmez piyasayı canlandırmak için dağıtma sözü verdiği ’situmulus’ alışveriş çeklerini beklemeden, Noel öncesi mağazalara akın edecekleri tahmininde bulundu.



Erkek giyimine ağırlık



Gazetede yer alan haberde, Bloomingdale’s firmasının New York’taki ana mağazasındaki erkek giyim bölümünü tamamen yenileyerek büyüttüğü, Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus ve Macy’s mağazalarının ise bu dönemde daha çok erkek ürününe yer vereceklerini açıkladıkları belirtildi. J. Crew’un sadece erkek giyim içeren mağaza zincirlerini açmaya başladığı, Dolce&Gabbana, Lanvin ve Salvatore Ferragamo gibi ünlü erkek markalarının da yeni şubeler açmaya başladıklarına dikkat çekildi.



Kadın giyiminde düşüş



Harcama trendlerini ve miktarlarını takip eden MasterCard’a bağlı ’SpendingPulse’ kuruluşuna göre, kadın giyim satışlarında yüzde 6 düşüş yaşandı ve ekim ayında toplam 15.1 milyar dolar tutarında satış gerçekleşti. Ekim ayı içinde hem erkek, hem kadın tüm tüketicilerin harcamalarını azalttığı vurgulanan raporda, bir önceki döneme göre, erkeklerin yüzde 8.3, kadınların yüzde 18.2 daha az para harcadıkları belirtildi. MasterCard raporunda, 2007’de ABD’deki kadın giyim satışlarının 22.3 milyar dolar, erkek giyim satışlarının ise 6.2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, erkek giyim ve aksesuarında, kadına göre kár marjının daha yüksek olduğu vurgulandı.



Erkekte kâr marjı yüksek



Saks Fifth Avenue mağazası da, yayınladığı üçüncü çeyrek satış raporlarında erkek bölümleri dışında tüm satışlarda beklenenden çok daha büyük düşüşler yaşadıklarını açıkladı. Bloomingdale’s mağazalarının yöneticisi Michael Gould, sektörle ilgili katıldığı bir konferansta, erkek giyim işinde çok büyük umutlarının olduğunu kaydetti.



Kara Cuma moralleri düzeltti



Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre, Amerika’da ’Kara Cuma’ olarak adlandırılan ve Kasım ayında Şükran Günü’nden sonraki önemli kampanyaların yapıldığı cuma günkü alışveriş rakamları da ABD’deki mağazaların moralini düzeltti.



Habere göre, ABD’De en büyük alışveriş dönemlerinden biri olan ’Kara Cuma’da satışlarda 2007 yılına göre yüzde 18 artış gözlendi. Kara Cuma’da 172 milyon kişi mağazalara akın ederek kişi başı ortalama 372 dolar harcadı. Bu rakamın geçen yıla göre yüzde 7.2 daha yüksek çıktığı kaydedildi.