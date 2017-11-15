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Dünya

ABD'nin üç uçak gemisi Kore Yarımadası sularına girdi

Uçak gemilerine, 10 farklı gemi eşlik ediyor

15 Kasım 2017 00:22

ABD’ye ait 3 uçak gemisinin Kore Yarımadası’nın sularına girişi ABD Deniz Kuvvetleri’nin YouTube’daki resmi kanalında yayınlandı.

ABD’nin 3 uçak gemisinin, ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore’nin operasyon bölgesine giriş yaptığı belirtildi. 

Yerel basında Seul’un USS Ronald Reagan, USS Nimitz ve USS Theodore Roosevelt uçak gemileriyle ilk kez manevra yaptığı belirtildi.

Uçak gemilerine, aralarında Sejong the Great ve the Seoae Yu Seong-ryong destroyerlerinin de bulunduğu 10 farklı gemi eşlik ediyor.

Sejong the Great destroyerinin kaptanı, ‘ABD ile sıkı ittifakın sayesinde karşı tarafın provokasyonlarına karşı konulabileceğini' bildirdi.

ABD’nin birden 3 uçak gemisinin katılımıyla tatbikat en son 10 yıl önce Pasifik’teki Guam Adası’nın yakınlarında gerçekleşmişti.

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