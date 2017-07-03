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“ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yasak kalkıyor”

ABD'li ekipler, çarşamba günü Atatürk Havalimanı'nda incelemlerde bulunacak

03 Temmuz 2017 23:54

ABD'nin Türkiye’ye uyguladığı elektronik yasağının, çarşamba günü itibari ile kalkması bekleniyor.

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra karar verecek. Dün bu yasak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkeni Abu Dhabi için kaldırılmıştı.

ABD'ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri kapsamında kabin bagajları için tomografi cihazlarının da gelmesiyle Türkiye'den de uçuşlardaki laptop kısıtlamasının son bulması bekleniyor. (DHA)

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