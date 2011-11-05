-ABD'nin Türkiye'ye silah satışını önlemek için karar tasarısı WASHINGTON (A.A) - 04.11.2011 - Bir grup Kongre üyesi, ABD'nin Türkiye'ye silah satışını önlemek için Kongre'ye ''ortak karar tasarısı'' sundu, ancak yasal sürecin dolmasına az bir zaman kaldığı için bu tasarının hayata geçme ihtimali zayıf görünüyor. Demokrat Kongre üyeleri Shelley Berkley ile Eliot Engel, Temsilciler Meclisi'ne, ABD'nin Türkiye'ye yönelik üç süper kobra helikopterin de dahil olduğu askeri teçhizat satışının engellenmesine yönelik 83 sayılı ''ortak karar tasarısı'' sundu. Türkiye'nin, ''ABD'nin müttefiklerinden'' İsrail, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ''muamelesine yönelik kaygıların'' gerekçe olarak gösterildiği tasarıda şunlar kaydedildi: ''Türkiye'nin artan İsrail'e yönelik 'tehditleri', AB'ye bakışı, 'Kıbrıs'ı işgali' ve Ermenistan'a yönelik 'sert blokajına' yönelik derin endişelerimiz var. Ankara'daki köklü müttefikimiz sadece dost ve müttefikleriyle ihtilaflaşma eğiliminde görünmekle kalmayıp, aynı zamanda bizim en azılı düşmanlarımızın bazılarıyla samimiymiş gibi görünmektedir. ABD, Türkiye'ye silah satmak yerine bu tür çok ciddi endişelerini dile getirmekle meşgul olmalı.'' Tasarının imzacıları arasında, Temsilciler meclisi üyeleri Demokrat Carolyn Maloney ve Frank Pollone ile Cumhuriyetçi Michael Grimm, Gus Bilirakis ve Ed Royce da yer aldı. Obama yönetimi Kongre'ye, Türkiye'ye yönelik içlerinde AH-W1 süper kobra helikopterler ile eğitim teçhizatları, teknik doküman, destek servisi, motor ve yedek parça gibi unsurların da dahil olduğu 111 milyon dolarlık askeri teçhizat satışı yapma konusunda resmi bildirimde bulunmuştu. Silah İhracatını Kontrol Yasası'na göre, yönetim, Türkiye gibi bir NATO müttefikine 50 milyon doları aşan satışlar konusunda Kongre'yi 15 gün önceden bilgilendirmek zorunda. Bu 15 gün içinde Kongre'nin satışın engellenmesi veya teklifin yeniden düzenlenmesine yönelik bir tasarı geçirmemesi halinde, bu satışlar sonuçlanıyor. Berkley ve Engel'in bu ''ortak karar tasarısı'' bu satışı önlemeye yönelik bir girişim. Ancak, yönetimin Türkiye'ye yönelik satışla ilgili Kongre'yi bilgilendirme süreci başlamış olup, 12 Kasımda doluyor. Bu tasarının ise yasalaşması ve dolayısıyla satışı engelleyebilmesi için, 12 Kasım'a kadar Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında onaylanması ve ardından da ABD Başkanı Barack Obama tarafından uygun bulunup onaylanması gerekiyor. Obama'nın tasarıyı veto edip geri göndermesi halinde de Kongre'nin her iki kanadının 3'te 2 çoğunluğuyla tekrar geçirmesi gerekiyor. Bu engellemenin hayata geçmesi için Kongre'nin önünde 8 gün olduğu, Kongre'nin önümüzdeki hafta tatilde olacağı ve Obama yönetiminin de zaten kendisinin teklif etmiş olduğu bir satışı engelleyen tasarıyı imzalamasının pek de olası olmadığı düşünüldüğünde, Berkley ve Engel'in tasarısının geçme ihtimali zayıf görünüyor. Bunun daha çok üyelerin itirazlarını Kongre kayıtlarına geçirme ve kendi seçmenlerine yönelik söylemleri açısından ''sembolik'' nitelikte yaptığı görülüyor.