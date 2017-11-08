ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

Türkiye ve ABD sınırlı olsa da karşılıklı vize başvurularını kabul etmeye başladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin yeniden başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde açıldığı belirtildi ve bundan 'memnuniyet duyulduğu' ifade edildi.