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ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nden vize açıklaması

"Vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz"

08 Kasım 2017 17:48

Türkiye ve ABD sınırlı olsa da karşılıklı vize başvurularını kabul etmeye başladı. 

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin yeniden başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde açıldığı belirtildi ve bundan 'memnuniyet duyulduğu' ifade edildi.

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