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Dünya

ABD'nin Suriye'yi vurmasıyla ilgili Kuzey Kore'den açıklama

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada 'nükleer silah' mesajı verildi

08 Nisan 2017 20:34

ABD'nin Suriye'de Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği füzeli saldırı ile ilgili bir açıklama da Kuzey Kore'den geldi. Kuzey Kore'nin açıklamasında ABD'nin Suriye'ye müdahalesi için 'affedilemez, saldırganca bir hareket' ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin açıklamasında, ABD'nin bu davranışının, nükleer silahları geliştirmelerinin 'milyon kere doğru bir tercih' olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bilindiği gibi, Kuzey Kore'nin geliştirdiği nükleer silahlar bir süredir ABD'nin tepkisini çekiyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasını isterken, Pyongyang yönetimi ABD'ye karşı kendini korumak için nükleer silahları geliştirmeleri gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Trump'ın hakkında 'en ciddi tehdit' dediği Kuzey Kore'nin nükleer füze denemeleri için ABD Başkanı Rex Tillerson da "ABD yeterince konuştu. Artık yorum yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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