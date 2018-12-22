"ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle IŞİD'e karşı mücadelede doğacak boşluğu, ÖSO ve TSK dolduracak"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusu operasyonu ve bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden duyurduğu Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte bölgede oluşacak boşluk hakkında Ergin, "Mutabakatın kritik bir sonucu, ABD’nin Suriye’den çekilmesi durumunda DEAŞ’a karşı mücadelede doğabilecek boşluğu Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dolduracak olmasıdır" yorumunda bulundu.

Ergin'in Hürriyet'teki 22 Aralık tarihli "Suriye’de nehrin akışı değişti" yazısından ilgili kısım şöyle:

“Trump’ın 14 Temmuz’daki telefon görüşmelerinde Erdoğan’a yönelttiği “Buradan DEAŞ’ı siz temizler misiniz” sorusuna, Erdoğan’ın “Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz, yeter ki lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin” yanıtını vermesiyle Suriye denklemi dramatik bir şekilde değişmiştir.

Varılan mutabakatın kritik bir sonucu, ABD’nin Suriye’den çekilmesi durumunda DEAŞ’a karşı mücadelede doğabilecek boşluğu Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dolduracak olmasıdır. Erdoğan’ın “Suriye topraklarını huzura kavuşturma işini bizzat üstlenmek mecburiyetinde kaldık” şeklindeki sözleri bu durumun çok açık bir ifadesidir.

ABD ordusunun Suriye’den çekilmesi karşılığında Türk tarafı da Fırat’ın doğusuna dönük harekâtı “bir süre için” beklemeye alacaktır. Ancak Erdoğan’ın dünkü açıklamaları eninde sonunda bu seçeneğin de uygulamaya konacağına işaret ediyor."

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