ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından kim kazandı, kim kaybetti?

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek bölgedeki askerlerini çekme kararı aldı ve Suriye'deki 2 bine yakın Amerikan askerinin eve dönüşünün başladığı duyuruldu.

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ABD’nin kararının başta Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’le mücadele eden YPG/PYD liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri olmak üzere Washington’ın bölgedeki müttefiklerini etkilemesi beklenirken; Washington Post’tan Amanda Erickson kararın kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran, Rusya ve IŞİD’in ABD’nin kararının kazananları olduğu yorumunda bulunan Erickson, kaybedenler arasındaysa Kürtler ve İsrail’i gösterdi. Bir dönemler iç savaş başlatmakla suçlanan ve uluslararası toplum tarafından izole edilen Esad’ın, görevde kalacağının hemen hemen kesinleştiğini kaydeden Washington Post yazarı, “ABD askeri varlığının sona ermesi, Esad ve anahtar müttefikleri Rusya ile İran’a Suriye askerlerini bir araya getirmeleri ve muhalifleri ezmeleri fırsatı verecek” yorumunda bulundu.

ABD olmaksızın Rusya ile İran’ın bölgedeki en güçlü siyasi aktörler olacağını belirten Erickson, Esad’ın müttefikleri Tahran ve Moskova’nın gelecek günlerde Orta Doğu’daki etkilerini artıracağı görüşünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yendik” açıklamasının aksine birçok uzmanın IŞİD varlığının hala devam ettiği değerlendirmesinde bulunduğuna da dikkat çekilen haberde, “ABD’nin geri çekilmesi, yenilenmiş ve cesaretlenmiş bir IŞİD’e sebep olabilir” ifadesine yer verildi.

*Washington Post'ta yer alan analizin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz.