ABD'nin Suriye saldırısı tüm piyasaları nasıl etkiledi?

Finans piyasaları, ABD'nin bu sabah Suriye rejimine yönelik düzenlediği füze saldırısının ardından sarsılırken, jeopolitik endişelerle yatırımcılar güvenli liman niteliğindeki yen ve altın yükseldi, petrol değer kazandı. Türk Lirası yüzde 0.5 düştü. Ayrıca bugün ABD'de Türkiye saatiyle 15:30'da Mart ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Yatırımcılar güvenli liman niteliğindeki varlıklara akın etti

Bloomberg HT'nin haberine göre volatilite*, ABD Başkanı Donald Trump yönetimince ilk kez böyle bir askeri harekatın düzenlenmesi ile birlikte, operasyon sonrası sıçrama yaptı. ABD endeks vadeli kontratları düştü ve Japonya hisse senetleri kısa süreliğine kazançlarını geri verdi. Güvenli liman niteliğindeki yen ve altın yükselirken, petrol de değer kazandı. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi düştü. ABD, Esad rejiminin kimyasal silah kullanarak çok sayıda sivilin ölümüne yol açmasından üç gün sonra bu harekatı düzenledi. Suriye'nin kimysasl gaz ile yüzlerce sivili öldürmesi tüm dünyada tepki çekerken, Trump bu saldırıyı "insanlığa hakaret" olarak değerlendirdi.

"ABD daha fazla müdahil olmazsa piyasalarda etkisi uzun olmaz"

Sydney'de AMP Capital Investors yatırım strateji müdürü Shane Oliver, "Harekatın bu kadar çabuk olması şaşırtıcıydı ve nedenle piyasadaki bu riskten kaçınma hareketini görüyoruz" dedi ve "Eğer Suriye'deki bu gerginlik ABD'nin daha fazla müdahil olması ile birlikte artmazsa, piyasalardaki etkisi muhtemelen uzun süreli olmaz" şeklinde görüş bildirdi.

Saldırı kararı, seçim kampanyasında Orta Doğu'daki anlaşmazlıklara çok fazla müdahil olduklarını söyleyerek önceki başkanları eleştiren Trump için bir dönüşü işaret ediyor. Bu saldırı ayrıca, uluslararası topluluğun uyarılarına rağmen son haftalarda bir dizi balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye karşı ABD yönetiminin alacağı tutum konusundaki belirsizlik ortamında düzenlendi. Güney Kore wonu dolar karşısında Cuma günü değer kaybetti.

Principal Global Investors'ın CEO'su Jim McCaughan, Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Güvenli liman niteliğindeki varlıklara talep, bir şeylerin yanlış gittiği her durumda hemen geliyor. Eğer bu Suriye rejimine karşı cerrahi bir müdahaleye dönüşürse, piyasanın bunun üstesinden geleceğini ve yeniden toparlanacağını düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi.

Bu gelişmelerin yanında, piyasalarda dikkatler bugün ABD'de Türkiye saatiyle 15:30'da açıklanacak olan Mart ayı tarım dışı istihdam verisine çevrilecek. Bu hafta açıklanan güçlü özel sektör istihdam ve zayıf oto satış verileri ABD ekonomisine ilişkin karışık sinyaller gönderdi. Fed'in bu hafta açıklanan Mart ayı toplantı tutanaklarının, 4.5 trilyon dolara ulaşan Fed bilançosunun bu yıl daraltılmasının planlandığını göstermesi, son 10 yılda piyasaya rekor miktarda para enjekte edilmesi stratejisinden geri dönüleceğini işaret ediyor.

Japon yeni yükseldi, Türk lirası düştü

*Yen dolar karşısında, erken saatlerdeki yüzde 0.2'lik kaybını geri aldı ve yüzde 0.4 yükselerek Tokyo saati ile 12:23'te 110.40 seviyesine tırmandı. Japonya para birimi haftayı yüzde 0.9 kazançla geçmeye yöneldi.

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi fazla değişmedi. Avustralya doları yüzde 0.2 düştü ve bu haftanın kaybını yüzde 1.3'e genişletti.

*Güney Kore wonu yüzde 0.6'ya kadar çıkardığı kaybının bir kısmını geri aldı ve yüzde 0.2 aşağıda seyrediyordu. Türk Lirası yüzde 0.5 düşerken, Meksika pesosu yüzde 0.4 geri çekildi.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.1 düştü. Hong Kong'dan Tokyo'ya, volatilite göstergeleri düştü. Standard&Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.4 geriledi. Gösterge endeks ve Stoxx Europe 600 Endeksi Perşembe günü yüzde 0.2 yükseldi.

*Japonya'da Topix Endeksi yüzde 1.2'ye kadar çıkardığı rallisini yüzde 0.2'ye düşürdü. Endeks Perşembe günü yüzde 1.6 kayıpla Aralık başından bu yana en düşük seviyesine indi.

*Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.2 düştü ve bugünkü kazancını geri verdi. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.1 kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi ve Singapur'da Straits Times Endeksi yüzde 0.7 geriledi.

Tahviller

*ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi üç baz puan düşerek yüzde 2.31'e indi ve erken saatlerdeki yükselişini geri verdi.

*Avustralya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi beş baz puan düşerek yüzde 2.53'e indi.

Emtia

*Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 2 yükselerek varil başına 52.74 dolara çıktı ve bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol bu hafta yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

*Altın, iki günlük düşüşün ardından, yüzde 1 sıçrayarak ons başına 1,264.74 dolara çıktı ve Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

*Volatilite, finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içerisinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur.