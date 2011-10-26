T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'nin son nükleer bombası, parçalarına ayrılıyor AMARILLO (A.A)

26 Ekim 2011 00:24

-ABD'nin son nükleer bombası, parçalarına ayrılıyor AMARILLO (A.A) - 25.10.2011 - ABD'nin en güçlü nükleer bombalarından sonuncusu, üretilişinden 50 yıl sonra parçalarına ayrılacak.    İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından 600 kez daha güçlü olan B53 bombasının son parçaları, bugün Teksas'daki Pantex Tesisi'nde yok edilecek.      İlk kez Soğuk Savaş dönemi geriliminin Küba Füze Krizi ile zirveye ulaştığı 1962 yılında üretilen B53 bombası, 4 bin 500 kilogram ağırlığında ve bir minibüs büyüklüğünde.  Yer altındaki tesisleri yok etmek için dizayn edilen B53'ün parçalanmasının ardından ABD'de çalışır durumdaki en büyük bomba, B83 olacak.  Mühendisler, parçalama işlemi sırasında güvenliği sağlamak için karmaşık aletler ve yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldı. B53 bombalarının çoğu, 1980'lerde yok edilmişti.  ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atmasının ardından yaklaşık 66 bin kişi yaşamını yitirmişti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24