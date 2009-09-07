ABD'nin silah ihracatı arttı

ABD, küresel ekonomik krize rağmen 2008 yılındaki toplam silah ihracatını yüzde 50 civarında arttırdı.



New York Times gazetesinin, Kongre için hazırlanan bir rapora dayanarak verdiği habere göre, 2008 yılında dünyadaki toplam silah ihracatının yüzde 68,4'ünü ABD yaptı.



2008'de dünyadaki toplam silah ihracatı küresel ekonomik kriz nedeniyle azalırken, ABD, 2007'ye göre silah ihracatını yüzde 50'ye yakın arttırarak, 25,4 milyar dolardan 37,8 milyar dolara çıkardı.



ABD, 2008'deki silah satışının büyük çoğunluğunu, gelişmekte olan ülkelere yaptı. Bu ülkeler ABD'nin toplam silah ihracatının yüzde 70,1'ini aldı. Bu satışların bedeli de 29,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin en büyük alcısı, 9,7 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.



Rapora göre 2008 yılında dünyadaki toplam silah ihracatı 55,8 milyar dolar ile 2005'den sonraki en düşük düzeyde gerçekleşti.



2008 yılında 37,8 milyar dolarlık silah satan ABD'yi, 3,7 milyar dolarla İtalya izledi. İtalya'yı ise 3,5 milyar dolar ile Rusya takip etti. Rusya 2007'de 10,8 milyar dolarlık silah ihraç etmişti.

