ABD'nin savaş bütçesi 96,7 milyar dolar

ABD Temsilciler Meclisi, Eylül ayı sonuna kadarki sürede kullanılmak üzere 95,6 milyar dolarlık savaş bütçesine onay verdi.



Kongrenin alt kanadı olan Temsilciler Meclisinin Bütçe Tahsisat Komisyonu, Irak ve Afganistan'daki savaş masrafları için kullanılmak üzere önerilen bütçe ile ilgili yasayı onayladı.



Temsilciler Meclisinden geçen yasa, 30 Eylül tarihine kadar yapılacak savaş masrafları için kullanılacak. Bütçenin 1,4 milyar doları, ekonomi ve güvenlik alanlarında kullanılmak üzere Pakistan'a yardım olarak verilecek. Bir başka ifadeyle, Obama'nın beklediğinden yaklaşık 12 milyar dolar fazla tutarı ifade eden 96,7 milyar dolarlık ödenek ABD'nin Afganistan ve Irak'taki askeri ve diplomatik operasyonlarında kullanılacak.



Obama'nın Kongreye gönderdiği ve gelecek mali yıl için belirlenen savunma bütçesi ise 664 milyar dolarlık tutarı öngörürken, bunun 534 milyar doları genel savunma harcamaları, 130 milyar dolarlık bölümü ise Afganistan ve Irak dahil olmak üzere denizaşırı operasyonlar için ayrıldı.



Söz konusu 130 milyar dolarlık bütçe kaleminde Afganistan için 65 milyar dolar, Irak için 61 milyar dolar harcama öngörülürken, ABD'nin bu ülkelerdeki savaşının başlamasından bu yana ilk kez Afganistan'a Irak'tan fazla harcama tutarının ayrıldığı dikkati çekiyor.

