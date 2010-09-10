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Dünya

ABD'NİN SAN FRANCISCO HAVAALANI YAKININDA ŞİDDETLİ PATLAMA SAN FRANCISCO (A.A)

10 Eylül 2010 10:29

-ABD'NİN SAN FRANCISCO HAVAALANI YAKININDA ŞİDDETLİ PATLAMA SAN FRANCISCO (A.A) - 10.09.2010 - ABD'nin San Francisco kentindeki havaalanı yakınında şiddetli patlama meydana geldi. Görgü tanıkları, uluslararası San Francisco Havaalanı yakınındaki patlamadan sonra San Bruno Mahallesini ''alevlerin yuttuğunu'' belirttiler. Askeri helikopter ve uçaklar ile itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek üzere  bölgeye gönderildiği, mahallenin üzerinden yükselen alev ve dumanların kilometrelerce öteden görülebildiği bildirildi. Yetkililer, patlamanın nedenini araştırıyor.      Ölü ve yaralı sayısında henüz bilgi bulunmuyor.      

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