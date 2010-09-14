ABD'nin raporu referandum sonucunu 1 ay önceden bilmiş

T24 - ABD Kongre Merkezi tarafından 13 Ağustos'ta hazırlanan ve yeni yayınlanan rapor, Türkiye'de referandum sonucunu 1 ay önceden tespit edilmiş.



Referandum sürecine ve sonucuna Fethullah Gülen etkisinin vurgulandığı raporda, Erdoğan'ın 'Türkiye'nin ilk seçilmiş başkanı olabileceği de ifade ediliyor.



Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; ABD Kongre Merkezi tarafından 13 Ağustos'ta hazırlanan raporda, 'Erdoğan, Türkiye'nin doğrudan seçilmiş ilk başkanı olmak istiyor' ifadesi dikkat çekti.



Türkiye referanduma kilitlenirken, ABD Kongresi Araştırmalar Merkezi, Carol Migdalovitz imzasıyla içinde bir çok eleştiri, saptama ve önerinin yer aldığı önemli bir rapor yayımladı. 13 Ağustos tarihli rapordaki öngörülerin, büyük oranda isabetli olması dikkat çekti. İşte onlardan bazıları:



- Fethullah Gülen Cemaati-Hareketi, AK Parti'yi destekleyen güç olarak öne çıkıyor. Gülen hareketinin Ergenekon soruşturması ve ordu karşıtı kampanyaların arkasında yer aldığı düşünülüyor. Bu doğruysa, cemaatin ileride daha da sivrilebileceğini görünüyor.







Doğrudan seçilmek istiyor



- Nisan ayında Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı başkanlık sistemi konusu, kendisinin Türkiye'nin ilk doğrudan seçilmiş başkanı olma arzusu olduğu yönünde değerlendiriliyor. Ancak bunun için AK Parti'nin yeniden tek başına iktidar olması gerekiyor.



- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesi, partiye Akdeniz ve Ege bölgeleri dışından oy kazandırabilir.







(Mahmut GÜRER - Akşam - 14 Eylül 2010)