'ABD'nin planları cehenneme giden bir yol'

AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin Başbakanı Mirek Topolanek, ABD'nin resesyondan kurtulmak için hazırladığı ekonomi planlarının "cehenneme giden bir yol" olduğunu söyledi.



Topolanek, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Barack Obama'nın büyük teşvik paketi ve bankacılık kurtarma planlarının "küresel finansal piyasanın istikrarına zarar vereceğini" savundu.



ABD'nin doğru bir yol izlemediğini belirten ve ABD'nin artan bütçe açığı ile ABD malı satın alınması gibi korumacı ticaret önlemlerini eleştiren Topolanek, "Bütün bu adımlar, bu kombinasyonlar ve süreklilik cehennemin yolu. Tarih kitaplarını okumaya ihtiyacımız var ve tarih dersleri ile AB'nin büyük başarısı bu yola gidişi reddediyor" dedi.



Topolanek, "Amerikalılar, önlemlerini finanse etmek için likiditeye ihtiyaç duyacaklar ve bunu, tahvillerini satarak dengeleyecekler, ancak bu küresel finansal piyasanın istikrarına zarar verecek" diye konuştu.



Obama, büyük bütçe önerisinin halkı doğru yönde harekete geçireceğini ve zor durumdaki ekonomini tekrar büyümesine yardımcı olacağını belirtiyor.



Avrupalı birçok lider sıkı finansal düzenlemeleri savunurken, ABD yönetimi büyük ekonomiyi teşvik planlarını uygulamaya koyuyor.



ABD hükümeti ekonomiyi resesyondan kurtarmak için 787 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketi uygulamasının yanı sıra kredi piyasalarının kilidini açmak için devlet tahvilleri satın alarak finansal sisteme 1 trilyon dolar para pompalayacağını açıklamıştı.





