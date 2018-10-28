ABD'nin Pittsburgh şehrindeki sinagog saldırısında 11 kişi öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga, Cumartesi sabahı düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

46 yaşındaki Robert Bowers, "Tree of Life" (Yaşam Ağacı) sinagogunu girerek, Şabat ayini yapan kalabalığa ateş açtı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı "Korkunç bir toplu katliam" olarak niteledi. Kısa süre içinde Pittsburgh'u ziyaret etmesi beklenen Trump ayrıca devlet binalarındaki bayrakların 31 Ekim'e kadar yarıya indirilmesi emri verdi.

Trump Twitter'dan "Yahudi karşıtı bu saldırı tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Dünyadan Yahudi karşıtlığının silinmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Nefreti yenmek için birleşmeliyiz" yazdı.

Saldırıda dördü polis altı kişi de yaralandı.

Olay, ABD yakın tarihinin en ciddi Yahudi karşıtı saldırılarından biri.

11 kişiyi öldüren zanlının 29 farklı suçlamadan yargılanacağı belirtildi. Eyalet savcıları, nefret suçundan da yargılanacak olan zanlının idam cezası alabileceğini söyledi.

Yüzlerce kişi akşam saatlerinde Squirrel Hill bölgesindeki sinagog önünde toplanıp mumlar yakarak ve dua ederek saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Yahudilerin tatil günü olarak kabul ettiği Cumartesi (Şabat günü), sinagogda bir bebeğe isim verme töreni düzenleniyordu.

Squirrel Hill, Pensilvanya'da Yahudilerin en yoğun olduğu mahallelerden ve sinagoglar Şabat olması nedeniyle Cumartesi günleri kalabalık oluyor.

Eyalet polisi açıklamasında yerel saatle 9.54'te silahlı saldırı ihbarı aldıklarını, polisin 1 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirtti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan bir tüfek ve 3 tabancayla sabah saatlerinde sinagoga girerek etrafa ateş açtı.

Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) Robert Jones, saldırganın sainagoga girip 11 kişiyi öldürmesinden yaklaşık 20 dakika sonra sinagog dışına çıktığını, swat (Özel birlik) polisleriyle çatışmaya girdiğini ve ardından saklanmak için yeniden binaya girdiğini belirtti.

Bir süre sonra teslim olan saldırganın vücudunda mermi yaraları olduğu ve hastanede tedavi edildiği açıklandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Robert Bowers adlı saldırgan etrafa ateş açarken "Tüm Yahudiler ölmeli" diye bağırıyordu.

Aynı isimli sosyal medya hesaplarında da Yahudi karşıtı birçok paylaşımda bulunulduğu ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu saldırıyı kınayarak "Dehşete düştüğünü ve kalbinin kırıldığını" söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "Her yerde, Yahudi düşmanlığına hep birlikte karşı durmalıyız" dedi.

Saldrının ardından ABD'deki sinagoglarda ve Yahudi toplum merkezlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.