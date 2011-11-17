-ABD'nin pasifik gücü CANBERRA (A.A) - 17.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, bütçe kesintilerine rağmen ABD ordusunun, Asya-Pasifik bölgesinde rolünü genişleteceğini belirterek, ABD'nin, bölgenin geleceğini şekillendirmeye yardım edecek Pasifik gücü olarak "burada kalacağını" söyledi. Obama, ziyaret ettiği Avustralya'da parlamentoda yaptığı konuşmada, Irak ve Afganistan'dan ayrılan ABD askerlerinin, Asya'ya, özellikle Güneydoğu Asya'ya daha büyük ölçüde dağıtılacağını ifade ederek, "Günümüzün savaşlarını bitirdiğimizden, ulusal güvenlik ekibime, Asya Pasifik'teki varlığımızın ve görevlerimizin en üst önceliğimiz yapılması konusunda talimat verdim" dedi. ABD Başkanı Obama, Çin'in bu konudaki endişelerine yanıt olarak da Pekin yönetimiyle anlayışın geliştirilmesi ve yanlış hesaptan kaçınılması için iki ülke orduları arasında daha fazla iletişimin sağlanması dahil olmak üzere daha çok işbirliği fırsatı arayışında olacaklarını kaydetti. Konuşmasında Myanmar'da siyasi mahkumların serbest bırakılması gibi sivil liderlerin reformlarına da değinen Obama, Myanmarlı liderlerin, Washington yönetimiyle daha iyi ilişkiler tesis etmek için insan hakları konusunda daha fazla şey yapması gerektiğini söyledi. Obama, belli başlı hakların evrensel olduğuna dikkati çekerek, bunları ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve halkın kendi liderlerini seçme özgürlüğü şeklinde sıraladı ve "Bunlar, Amerikan hakları ya da Avustralya hakları veya Batı hakları değildir. Bunlar insan haklarıdır. Asya'da gördüğümüz demokrasinin başarısı gibi her ruhta vardır" diye konuştu. Barack Obama konuşmasında ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer programına değinerek, ABD'nin, Kuzey Kore'nin herhangi bir nükleer silahlanma faaliyetine karşı kararlı hareket edeceğini ve Kuzey Kore'den diğerlerine nükleer madde transferinin, "ABD ve müttefikleri için büyük bir tehdit olarak düşünüleceğini" kaydetti. Obama'nın bugün Avustralya'dan Bali'ye geçmesi bekleniyor. Barack Obama, Bali'de düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) toplantısına katılacak ilk ABD Başkanı olacak. -ABD'nin Asya'daki askeri varlığı- ABD'nin, Japonya'da ve Güney Kore'de askeri üsleri ve büyük birlikleri bulunuyor, ancak 1990'ların başında Filipinler'de Clark Field ve Subic Bay'deki üslerinin kapanmasıyla Güneydoğu Asya'daki askeri varlığı önemli ölçüde azalmıştı. Avustralya ile yapılan anlaşma çerçevesinde ABD'nin, bu ülkeye 2016 yılına kadar konuşlandıracağı asker sayısı 2500 olacak. ABD'nin, Güney Kore'de 28 bin ve Japonya'da 50 bin askeri bulunuyor. Endonezya'ya sadece 820 kilometre uzaklıktaki Darwin'e konuşlandırılacak 2500 Amerikan askeri, ABD'nin Güneydoğu Asya'ya ve Hint Okyanusu'na çok çabuk ulaşmasını sağlayacak.