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Dünya

ABD'NİN NÜFUSU 308 MİLYONA ÇIKTI WASHINGTON (A.A)

21 Aralık 2010 23:14

-ABD'NİN NÜFUSU 308 MİLYONA ÇIKTI WASHINGTON (A.A) - 21.12.2010 - ABD'nin nüfusu 308,7 milyon oldu. Amerikan Nüfus Sayımı Dairesi'nden yapılan açıklamada, ABD'nin nüfusunun 10 yılda 27 milyon artarak 308 milyon 745 bin 538'e yükseldiği, ancak nüfus artışının yavaşladığı belirtildi. Nüfus Sayımı Dairesi, ülkedeki nüfus artışının, 1930'lardaki ''Büyük Buhran''dan bu yana en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Dairenin Başkanı Robert Groves, düzenlediği basın toplantısında, nüfus artışının yüzde 40'ının göçlerden kaynaklandığını, 1790'dan bu yana yapılan tüm nüfus sayımlarında ülkede vatandaş olan ve olmayan herkesi saydıklarını bildirdi. Nüfusu 10 yıl önce 281,7 milyon olan ABD, diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında halen hızla büyüyor. Her eyaletin nüfusundaki değişiklikler, bu eyaletlerin 10 yılda Amerikan Kongresi'ne göndereceği temsilci sayısının belirlenmesinde kullanılacak. ABD'de nüfus artışının özellikle cumhuriyetçilere desteğin yoğun olduğu kentlerde olduğu belirtiliyor. Ülkede nüfus sayımı, 10 yılda bir yapılıyor.

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